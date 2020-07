Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nuovi retroscena sulla rottura – FOTO

Come rivelato dal Settimanale “Nuovo” sorgono nuove indiscrezioni sulla fine del rapporto tra Belen e Stefano, la coppia più chiacchierata del momento

E’ un momento particolare quello che la vecchia e affiatata coppia glamour, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sta trascorrendo.

Nei problemi di cuore dei due vip dello spettacolo nazionale, come rivelato da alcuni scoop mediatici locali ha fatto capolino un personaggio televisivo che tutt’oggi, nonostante le secche smentite del ballerino di Torre Annunziata fa scalpore. Si tratta di Alessia Marcuzzi, la quale avrebbe messo il famoso dito nella piaga e determinato una rottura che mai come ora appare insanabile, tra i genitori di Santiago.

Il presunto flirt d’amore tra Stefano e la Marcuzzi ha generato una reazione ironica del conduttore di Made In Sud, che aveva prontamente smentito parlando di fake news.

In queste ore, come rivelato dal settimanale Nuovo è apparso un altro cavillo, che andrebbe ad alimentare le crepe della sfera di cristallo, nella quale vivevano in tutta spensieratezza Belen Rodriguez e Stefano De Martino: andiamolo a scoprire insieme, cliccando su SUCCESSIVO!

