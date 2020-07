Cecilia Rodriguez, elegante imprenditrice e cuoca: che spettacolo – FOTO

Cecilia Rodriguez ha pubblicato una foto in cui è intenta a consultare la sua agenda al tavolo con un outfit alla moda e un piatto di spaghetti al sugo

La sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, ha condiviso uno scatto in cui è seduta a un tavolo ed è vestita con un outfit alla moda, giacca verde e maglia leopardata. Sul grande tavolo c’è anche un piatto di buonissimi (o almeno così sembra) spaghetti al pomodorino rosso con tanto di foglie di basilico fresco. Cecilia è intenta a scrivere sulla sua agenda come l’imprenditrice che è davvero. Nella didascalia alla foto scrive infatti: “Ho deciso di mettermi alla prova e in questo scatto vi mostro tutte le mie personalità: modaiola, ma anche cuoca e imprenditrice! Perché scegliere quando posso essere tutti i miei &more? Racconta anche tu i diversi lati della tua personalità e le tue passioni con 1 foto. Pubblica un post sul tuo profilo: con l’#WhatsYourMore, taggando me e @glo_italia. Gli scatti più belli saranno repostati sul mio profilo e su quello di @glo_italia! Per partecipare devi avere almeno 25 anni”.

I meravigliosi occhi di Cecilia Rodriguez

Ieri Cecilia Rodriguez ha condiviso un altro scatto in cui in evidenza ci sono i suoi bellissimi occhi molto truccati e la sua meravigliosa acconciatura di capelli scuri con la riga di lato.

Ieri Cecilia Rodriguez ha condiviso un altro scatto in cui in evidenza ci sono i suoi bellissimi occhi molto truccati e la sua meravigliosa acconciatura di capelli scuri con la riga di lato.

Cinque giorni fa invece la Rodriguez si è fotografata insieme al suo fidanzato… nudo, Ignazio Moser.