Compleanno Jessica Melena, 30 e lode per miss Immobile: fisico da urlo

Jessica Melena compie oggi 30 anni, la moglie dell’attaccante Ciro Immobile festeggia con un post su Instagram: guardate che curve

Tra le ‘wag’ del campionato di calcio italiano, è senza dubbio una delle bellezze più seducenti in assoluto. Parliamo di Jessica Melena, moglie del bomber della Lazio Ciro Immobile. Su Instagram è ormai una vera e propria celebrità , seguitissima per la sua sensualità e vitalità esplosiva, ma non solo. I post sui social in cui coinvolge il suo Ciro sono ormai diventati un cult. Molta autoironia per la coppia, con diversi video in cui lei stuzzica il suo uomo, che però spesso per gioco preferisce i videogames a lei. Una coppia davvero felice, allietata a fine 2019 dalla nascita di Mattia, terzo figlio dopo Michela e Giorgia.

