Coronavirus, la pandemia corre veloce negli Stati Uniti

Il coronavirus fa registrare un nuovo record negativo: sono oltre 68 mila i casi positivi riscontrati in 24 ore. anche in India e Israele non va meglio

Gli Stati Uniti di Donald Trump segnano un nuovo record negativo. Il coronavirus non ferma la sua avanzata e segna ancora numeri altissimi. Nelle ultime 24 ore sono 68.428 i casi positivi riscontrati nel Paese ed i decessi sfiorano le mille unità: 974.

Così il totale dei numeri della pandemia arriva a numeri da capogiro: rispettivamente a 3.560.364 casi e 138.201 vittime. Questi i dati resi noti dall’università americana Johns Hopkins. Nel mentre molte cose riaprono tra cui anche le scuole. La Casa Bianca non vuole sentire ragioni nonostante l’epidemia dilaga.

Il messaggio per la scienza è chiaro: “La scienza non dovrebbe ostacolarla, la scienza è dalla nostra parte su questo”, ha detto nel briefing con la stampa la portavoce Kayleigh McEnany.

Alcune azioni restrittive però vengono messe in campo come la sospensione delle crociere fino al 30 settembre. Questa la decisione dei Centers for disease control and prevention (Cdc), l’agenzia sanitaria federale che protegge la salute.

Coronavirus, male la situazione in India e Israele

Se gli Usa continuano ad affondare sotto l’onda della pandemia, nel resto del mondo non va meglio. Preoccupano la situazione dell’India che ha superato il milione di casi di coronavirus e quella di Israele che ha imposto nuove restrizioni.

Così l’India diventa il terzo Paese al mondo per numero di contagi da Covid-19 seguendo Stati Uniti e Brasile. Sono, secondo i dati ufficiali diramati dal Ministero della Salute, 25.602 i morti su 1.003.832 casi di contagi confermati dall’inizio della pandemia.

Israele, dal canto suo, invece, ha imposto nuove restrizioni per cercare di contenere e ridurre il dilagare dei contagi per quella che nel Paese è la seconda ondata di coronavirus. Le misure inserite con alcune limitazioni alle attività saranno valide nel fine settimana, da venerdì pomeriggio a domenica mattina.

Resteranno chiusi negozi, palestre, saloni di bellezza e piscine. Per i ristoranti è permesso, invece, solo la vendita con consegne a domicilio. Al bando anche gli assembramenti, consentiti fino ad un massimo di 10 persone al chiuso e a 20 all’aperto.

