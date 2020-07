In 266 articoli sono racchiuse numerose norme che riguardano i più disparati settori e temi.

Il Parlamento è riuscito a stare nei tempi: 60 giorni dalla pubblicazione del decreto rilancio e ieri, 16 luglio, ha approvato la legge di conversione che mette il punto e al contempo dà il via a molti bonus e aiuti per le famiglie.

Una delle misure più interessanti, il superbonus al 110%, che prevede detrazioni al 110% per gli interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è stata rafforzata.

Il bonus si applica anche sulle seconde case (per le persone fisiche), escluse solo le abitazioni di lusso, le ville e i castelli.

I proprietari di immobili in c.d. villette a schiera potranno usufruire dello sconto fiscale.

E’ legge anche la cessione del credito che può essere a favore sia delle imprese appaltatrici sia degli istituti finanziari.

I bonus per auto e moto