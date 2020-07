Elettra Lamborghini, bikini striminzito in spiaggia e fan in visibilio – FOTO

Elettra Lamborghini arriva in spiaggia e fa girare a tutti i presenti, come testimoniano le foto pubblicate nelle sue stories di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Fuori ora il video de #LaIsla 😍🏝 OUT NOW on Youtube!!!😋 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 14 Lug 2020 alle ore 5:07 PDT

Elettra Lamborghini arriva in spiaggia e il pubblico intorno a lei si scatena. La ragazza si trova a Corte del Salento e viene circondata dai tantissimi ammiratori. Sono moltissimi i fan che in giro per tutta Italia già intonano la sua hit La Isla, canzone cantata con la collaborazione di Giusy Ferreri.

Si tratta di un brano che è divenuto un tormentone in questa inedita estate successiva ai mesi di lockdown. Infatti nessuno ancora dimentica i tristi momenti vissuti durante quelle settimane che sembravano interminabili di emergenza Coronavirus.

