Emma Marrone ha pubblicato uno splendido scatto direttamente dalla sala di registrazione: lei è sempre bellissima.

Emma Marrone è sicuramente una delle cantanti italiane più apprezzate dal pubblico. La 36enne ha una voce incantevole e i suoi brani sono sempre un successo. L’artista è seguitissima sui social: il suo account vanta 4,6 milioni di follower. Da qualche settimana Emma sta deliziando i suoi fan con scatti fenomenali in cui mette in luce tutta la sua bellezza e femminilità. Poco fa la cantante ha condiviso una nuova foto particolarmente bella che la ritrae in sala di registrazione.

Emma Marrone, outfit da urlo in sala registrazione

Emma è bellissima in sala registrazione. La cantante ha un outfit che non passa inosservato: la magliettina bianca illumina la sua splendida pelle. Sul suo collo c’è una splendida collana. Lo scatto ha raccolto in brevissimo tempo 36mila cuoricini. I fan stanno già sognando e attendono con trepidazione l’ultima sua registrazione. “Che ansia”, “Non vedo l’ora di ascoltarti”, “Se sei in ansia e tu lo sai batti le mani”, si legge sotto al post.

Qualche giorno fa, Emma ha stupito i suoi fan con uno scatto in rossetto su un balconcino: la sua bellezza è come al solito fuori discussione.

