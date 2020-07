Federica Nargi e Alessandro Matri sono delle coppie più amate del web e degli italiani. Bellissimi entrambi amano spesso farsi immortalare in foto su Instagram.

Federica Nargi ed Alessandro Matri. Un bacio, Un gesto d’affetto. Ma il “balcone” prorompente della ex velina non è passato di certo inosservato ai numerosi follower dell’attaccante che ha postato la foto sul suo profilo. Una canotta gialla con la spallina che non regge l’urto. Un fisico bellissimo quello di Federica che tutti i giorni ama far vedere al suo pubblico che la segue ormai da anni, da quando ha stregato l’intero popolo maschile ma anche femminile.

Federica Nargi il costume che ha fatto il pieno di like.