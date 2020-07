Filippo Magnini e Giorgia Palmas, effusioni d’amore in acqua – FOTO

Fillippo Magnini ha condiviso uno scatto con la sua compagna e futura moglie, Giorgia Palmas, al mare: lui la bacia teneramente mentre lei guarda l’obiettivo e sorride contenta

Visualizza questo post su Instagram ❤️Ti Amo❤️ @giopalmas82 Un post condiviso da Filippo Magnini (@filomagno82) in data: 16 Lug 2020 alle ore 11:10 PDT

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono sempre più uniti, anche in vacanza al mare: i due infatti si scambiano effusioni mentre sono sulla spiaggia. Lui le da un tenero e dolce bacio sulla fronte mentre lei guarda l’obiettivo della macchina fotografica e sorride felice con il sole in faccia. Ed è proprio il caso di dire: il sole baci ai belli, dato che la coppia è formata da due splendidi ragazzi. Ieri invece Filippo Magnini ha postato una foto sempre su Instagram in cui è insieme alla figlia primogenita di Giorgia Palmas, Sofia Bombardini, e l’abbraccia come fosse suo padre. Tra poco, solo tra pochi mesi, la bella Giorgia renderà padre per la prima volta l’ex campione di nuoto, il miglior stileliberista italiano degli ultimi anni.

La foto di Filippo Magnini con la figlia di Giorgia Palmas

L’ex stileliberista ha condiviso quindi uno scatto ieri con Sofia Bombardini, figlia, come detto poc’anzi, della sua attuale compagna. Filippo ha augurato alla ragazzina i suoi migliori auguri per un compleanno da sogno, visto che propria ieri Sofia ha compiuto 12 anni. “Tanti auguri Sofi, che tutti i tuoi sogni si possano avverare, mia signorina”, queste le parole di Magnini per Sofia per il suo compleanno.

Magnini e la Palmas presto convoleranno anche a nozze.