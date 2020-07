Giancarlo Magalli, la confessione atroce su Adriana Volpe

Giancarlo Magalli è stato intervistato da ‘Nuovo Tv’, sul settimanale in edicola in questi giorni, e ha parlato di Adriana Volpe, con cui non scorre buon sangue ultimamente

Giancarlo Magalli è stato intervistato da ‘Nuovo Tv’ in edicola in questa settimana. Il presentatore ha detto di aver categoricamente rispedito al mittente l’offerta di Alfonso Signorini, che ha presentato l’ultimo Grande Fratello Vip. Il direttore del settimanale ‘Chi’ aveva invitato Magalli ad avere un confronto in diretta con Adriana Volpe. Ma visto che il rapporto tra i due presentatori si è molto incrinato ultimamente, Magalli ha dichiarato: “Non mi piaceva l’idea di andare in trasmissione e metterla in difficoltà. E non mi sarebbe neppure piaciuto il contrario, ovvero essere una sua vittima. Quindi ho preferito lasciar perdere”. Inoltre Giancarlo Magalli con un post sui social aveva scritto: “Sono anni che si parla di questa diatriba e non se ne può più. Purtroppo anni fa lei ha scoperto che, menzionandomi, riusciva a far parlare di sé”. Recentemente, la Volpe è stata intervistata da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, dando una versione diversa dei fatti e dicendo che il conduttore è “ossessionato da lei”.

La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli

Adriana Volpe sulle pagine di ‘Tv sorrisi e canzoni’ ha replicato a Magalli: “Non ne posso più. Ancora un attacco, per di più gratuito, in un momento in cui lui non va nemmeno in onda e dovrebbe starsene in campagna a rilassarsi. Le sue parole sono inqualificabili e non fanno altro che mostrare la sua bassezza umana”.

La conduttrice ha risposto così a Giancarlo Magalli, che, come detto poc’anzi, ha pubblicato un post su Facebook dove parlava dell’ex collega al tempo de ‘I fatti vostri’ per gli ascolti e lo share bassi del programma che la Volpe conduce su Tv8 con Alessio Viola, ‘Ogni mattina’.