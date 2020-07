Bellissima Giorgia Rossi in piscina, la giornalista di Sport Mediaset è letteralmente ammaliante. Lei non cerca il confronto, ma per volti vincerebbe contro la Leotta.

Visualizza questo post su Instagram Day off.💥 @yamamayofficial #yamamaysummer20 #estateitaliana Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506) in data: 17 Lug 2020 alle ore 2:23 PDT

Che meraviglia da vedere che è Giorgia Rossi in piscina. La telegiornalista di Sport Mediaset è da tantissimo tempo benvoluta ed ammirata da tutti. Il suo seguito su Instagram continua ad aumentare di giorno in giorno ed il merito non è solamente degli scatti nei quali lei si mostra sempre più bella.

Anche la competenza ed il saper destreggiarsi al meglio davanti alle telecamere contribuiscono nel fare della bionda mezzobusto sportiva un personaggio estremamente positivo, capace di catalizzare verso di sé commenti esclusivamente di favore e di entusiasmo. In uno degli ultimi post pubblicati, Giorgia si fa vedere durante quello che è un giorno di relax, tra una giornata di campionato e l’altra. Lei conduce ‘Pressing Serie A’, in onda ad ogni fine turno in seconda serata.

Giorgia Rossi, un prototipo di bellezza opposto alla Leotta