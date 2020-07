Giovanna Rigato, la musa ispiratrice col sogno di attrice – FOTO

Spettacolare ed eccitante il nuovo volto di Instagram, Giovanna Rigato, la web influencer che ha scatenato la libidine dei fan

Bellezza smisurata ed elettrica per Giovanna Rigato, il nuovo e seducente volto di Instagram che sta deliziando i piaceri dei suoi fan.

La 40enne di origine trevigiana ha richiamato l’attenzione dell’appeal mediatico con l’apparizione sul grande schermo della Mediaset e più precisamente nella famosa casa del Grande Fratello, edizione sei.

Giovanna Rigato si definisce una personalità gioviale e amichevole con tutti. E’ molto legata alla famiglia, ma la sua testardaggine l’ha portata ad avere successo con i big del mondo dello spettacolo sin dalle prime battute professionistiche.

Oggi la 40enne di origini venete ha intrapreso un percorso universitario a Milano, dove vive insieme ad un suo collega di studi. Lo stato relazionale di single “non mi spaventa” aveva dichiarato in un’intervista di recente, mentre Giovanna continua la scalata mondiale verso il sogno proibito di vestire i panni di attrice.

Giovanna Rigato si fa strada con la sua “illuminata” sensualità

Un personaggio ricco di sentimenti e qualità da vendere come Giovanna Rigato sta entrando con estrema facilità nelle grazie dei fan di Instagram tra un sogno e l’altro. Single da ben cinque anni, promette di avere la fila alle sue spalle, ma per Giovanna conta realizzare altri progetti prima di intraprenderne nuovi altri che la faranno spiccare definitivamente il volo.

La musa ispiratrice al personaggio di Brigitte Bardot ha continuato a rendere visibile la sua stupenda immagine di biondissima del club televisivo, passando dal GF6 a testimonail di bellezza a Ciao Darwin 7.

Anche se il successo più grande è stato la lancia funesta di cupido scagliata nel cuore di Silvio Berlusconi, con il quale non sono mancati screzi, divenuti in seguito “troppo” mediatici e che avrebbero contribuito ad un insuccesso certo se Giovanna non avesse sedato in tempi rapidi la situazione.

