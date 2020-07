Giulia Salemi è una fata turchina, che spettacolo – FOTO

View this post on Instagram

Ciao amiciiiiii 👋 In questo periodo così strano e particolare, tutte noi stiamo provando a reinventare la nostra beauty routine e ad imparare a prenderci cura del nostro corpo tra le mura domestiche. Mi avete chiesto dei consigli sia per la parte make up che sono felice di condividere sempre con voi, sia per altre soluzioni ed escamotage, oggi sono felice di mostrarvi un prodotto, che avrete già intravisto sulle storie qualche giorno fa, e che sto utilizzando. Si tratta di Braun Silk Expert Pro5, la luce pulsata per la riduzione permanente dei peli che da risultati visibili in sole 4 settimane. Si può utilizzare sia come mantenimento a casa, per chi come me aveva iniziato il percorso di luce pulsata, sia per chi è interessato ad iniziare proprio da zero. Vi terrò aggiornate ✌🏻🧖‍♀️ @braun_beauty #BraunEssentials #designedforwhatmatters ad