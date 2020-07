Grave incidente: è morta una giovane ragazza

Grave incidente tra Molfetta e Giovinazzo: una ragazza di 24 anni ha perso la vita.

Brutta tragedia in Puglia. Una moto è stata tamponata in pieno da un’auto: i due ragazzi sul motociclo sono caduti violentemente sull’asfalto. Una ragazza di appena 24 anni è deceduta sul colpo: l’evento fatale è avvenuto sulla strada statale 16 Adriatica tra Molfetta e Giovinazzo. Ambulanza e polizia sono giunte velocemente sul luogo dello schianto: per la ragazza non c’è stato nulla da fare mentre il conducente è stato trasportato in ospedale ed è grave.

Incidente tra Molfetta e Giovinazzo: la polizia lavora sulla dinamica

Gli agenti della Polizia Stradale di Bari stanno cercando di ricostruire le cause del terribile incidente per capire i motivi che hanno indotto l’auto a tamponare la moto. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, per schivare un altro veicolo, abbia cambiato corsia finendo contro la moto. Una macchina stava viaggiando a fari spenti e ad altissima velocità. Un elicottero ha perlustrato la zona per ore alla ricerca dell’auto pirata ma per ora nessuna traccia e nessuna novità. I due ragazzi sul motociclo sono caduti sull’asfalto: il conducente è riuscito a sopravvivere ma è stato trasportato in ospedale mentre una ragazza 24enne è deceduta. La tragedia è avvenuta questa notte verso le ore 02.30, sulla statale 16 Adriatica.

Sempre nel Barese, quest’oggi, c’è da registrare un altro drammatico incidente. QUattro persone sono decedute sulla Provinciale 151 tra Ruvo di Puglia e Altamura. Un auto si è scontrata frontalmente con un tir che procedeva nel senso di marcia opposto. Tra le vittime ci sono anche due sorelle.

