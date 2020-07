Un giovane si schianta mentre cerca di superare un amico. Andrea muore così in un incidente presso Avezzano, in Abruzzo. È successo tutto in pochi secondi.

Un giovane è morto a seguito di un incidente stradale ad Avezzano, in provincia de L’Aquila. Ed il tutto è accaduto davanti agli occhi di un amico che stava viaggiando con lui su di un altro mezzo. La vittima si chiama Andrea Tabacco ed aveva 27 anni.

Stava procedendo a bordo della sua moto ed aveva iniziato una manovra di sorpasso nei confronti dello stesso amico che lo ha visto morire. Quest’ultimo era invece a bordo di un’auto sportiva. All’improvviso sembra che Andrea abbia perso il controllo del proprio mezzo a due ruote, finendo con lo schiantarsi contro un ostacolo situato ai lati della carreggiata.

Incidente Avezzano, Andrea è morto sul colpo sotto agli occhi dell’amico