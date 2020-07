Una giovane ingoia soldi in gran quantità anziché restituirli al suo ex marito che li richiedeva indietro. I dottori non credono ai loro occhi.

Una donna è in cattivissimi rapporti con il suo ex marito e per fargli un dispetto arriva a compiere quella che possiamo tranquillamente definire come una stupidaggine di proporzioni bibliche. Lei si chiama Sandra Milena Almeida e risiede a Bucaramanga, in Colombia.

LEGGI ANCHE –> Torino, prima spara alla compagna poi si uccide. Cosa è successo

Dopo un incontro-scontro con colui che non molto tempo fa l’aveva condotta all’altare, questa giovane di 28 anni ha compiuto la quasi fatale sciocchezza e ha dovuto chiedere aiuto al pronto soccorso del posto. Una volta arrivata in ospedale i medici l’hanno presa in cura, nel tentativo di capire cosa possa avere di tanto grave. La ragazza lamentava infatti dei forti dolori addominali. Legati ad una importante occlusione gastrica che, per essere risolta, ha richiesto un immediato intervento chirurgico. Ma una volta in sala operatoria, i dottori hanno trovato all’interno del suo stomaco del denaro. Ed in gran quantità.

LEGGI ANCHE –> Dramma nella notte: giovane militare ritrovato senza vita

Ingoia soldi, lo fa come sommo dispetto al suo ex marito