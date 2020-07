Vacanze su e giù per l’Italia per Jane Alexander. La bella inglese, ormai di casa da moltissimo tempo nel nostro Paese, si mostra in tutto il suo splendore.

Per Jane Alexander è tempo di viaggiare su e giù per l’Italia allo scopo di concedersi qualche giorno di relax. Ma l’attrice ed ex modella inglese, nata nei pressi di Londra e naturalizzata italiana, riesce a trovare il tempo anche per realizzare degli shot fotografici.

E l’ultimo è davvero particolare ed improntato alla forte autoironia. LEi appare in costume, in bianco e nero, in posa ammiccante. E non è da sola. Con lei ci sono “le ragazze”, ovvero i suoi seni, come li chiama lei. Divertente la descrizione di quello che è stato il suo risveglio. Ed i fans apprezzano moltissimo questa bella botta di umorismo. La 47enne inglese riesce sempre ad incantare con il suo fascino sempreverde.

Jane Alexander, una bellezza che non passa mai