Jessica Melena, Lady Immobile senza freni mostra le sue forme piccanti – FOTO

Mamma a tempo pieno, simpatica e pure bellissima: la moglie dell’attaccante Ciro Immobile si mostra in tutta la sua sfolgorante semplicità con uno scatto al mare

Jessica Melena oggi festeggia i 30 anni e per l’occasione ha postato sui social una foto che la ritrae seduta su alcuni divanetti bianchi con vista sul mare. Jessica è quasi una ragazzina ma ha già tre bambini, Michela, Giorgia e Mattia, e se non fosse per tutte le foto postate della sua meravigliosa famiglia la si potrebbe scambiare benissimo per una ballerina o una ragazza dello spettacolo. A lei però questo mondo non interessa, dopo una breve comparsa nel 2002 si è ritirata a fare la mamma e moglie a tempo pieno.

Tantissimo sport nelle sue giornate, un’attività e uno sfogo che le è servito molto durante il lockdown per superare le ore chiuse in casa ma anche per riuscire a mantenere un fisico asciutto e tonico dopo tre gravidanze.

Jessica Melena e Ciro Immobile, una coppia che non scoppia