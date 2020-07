Martina colombari in splendida forma sembra una ragazzina – foto

Martina Colombari pubblica sui social network una foto che mostra tutta la sua bellezza: la showgirl è in forma splendida, sembra che il tempo per lei non sia passato.

Martina Colombari, classe 1975, attrice, conduttrice televisiva, ex Miss Italia 1991, pubblica una foto sul suo profilo Instagram, in una forma splendida sfoggia una bellissima e lunga gonna rossa. Il tempo per Martina Colombari sembra essersi fermato a quando, bellissima e giovanissima, cominciava la sua carriera nel mondo dello spettacolo, quasi trenta anni fa. Infatti i commenti su Instagram a questa sua foto si ripetono quasi tutti uguali a sottolineare la bellezza della showgirl: “Classe,Eleganza,Bellezza. Tutto in un semplice scatto”, “Eri sei e sarai la piu bella miss italia in assoluto“.