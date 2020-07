Da Napoli nuovo attacco Sarri: “Non ha avuto rispetto per i tifosi”

Maggio, parla l’agente: “Poteva restare ancora a Napoli e lo sta dimostrando, panchina contro il Crotone mancanza di rispetto verso i tifosi”

Sono passati due anni ma quella scena non è proprio andata giù, nè al giocatore, nè al suo agente. Si tratta di Christian Maggio, ex capitano del Napoli, e della chiusura spiacevole con gli azzurri. Sarri non lo schierava mai nella stagione 2017/2018, quella dello scudetto mancato per 4 punti. Tuttavia, con i discorsi ormai chiusi e all’ultima giornata, tutti si aspettavano un ingresso in campo, magari a gara in corso, dell’esterno ex Samp e oggi al Benevento. Invece Maggio non entrò e quello sguardo triste in panchina fu emblematico. “Poteva restare ancora a Napoli e lo sta dimostrando, la panchina contro il Crotone fu una mancanza di rispetto verso i tifosi“. Sono state le parole alla radio ufficiale del Napoli di poche ore fa dell’agente di Maggio, Massimo Briaschi.

Da Napoli l’agente di Maggio attacca

In effetti dispiacque anche ai tifosi non poter salutare un capitano della squadra con un ultimo scatto, un’ultima folata delle sue, contro il Crotone e all’ultima giornata. Sarri temeva di non poter raggiungere il record di punti della storia del Napoli e gestì la gara come una finale. Un peccato enorme, forse a distanza di tempo Sarri non farebbe la stessa cosa, ma almeno potrebbe scusarsi con il giocatore. Oggi Maggio è al Benevento, neopromosso in A.

Il prossimo anno tornerà ancora al San Paolo da avversario. Ci sarà questo saluto, anche se da avversario. Sicuramente ai tifosi farà piacere lo stesso. Qualcuno, forse, sarebbe anche contento di vincere lasciando un gol a Maggio, nonostante la maglia da avversario.

