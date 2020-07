Noemi sul divano e insieme a lei un amico speciale, tutto bello – FOTO

Noemi. La cantante romana, attivissima sul suo profilo Instagram, regala un attimo della sua quotidianità ai suoi fan e li invita nella sua dimora

La cantante Noemi e la musica. Una storia d’amore che inizia subito e dura da sempre. Ancora bambina comincia a strimpellare il pianoforte ( a soli 7 anni ) e a 11 già suonava la chitarra e a comporre pezzi propri. Un vero talento che doveva essere coltivato. Studia sempre con successo, primeggiando al liceo e all’università.

Tanta gavetta, tante esperienze musicali ma è il programma X Factor che la fa conoscere al grande pubblico. Quella voce graffiata e quell’anima divisa tra blues e jazz non potevano che portarla al successo.

Partecipa varie volte al Festival di Sanremo, i suoi singoli sono sempre in vetta alle classifiche italiane, entra nei Guinness dei primati per il maggior numero di concerti realizzati in 12 ore.

Plauso per lei da voci autorevoli del panorama musicale. Vasco Rossi ha definito il suo modo di cantare ” preciso e autorevole”. Fiorella Mannoia ha dichiarato di rivedersi molto spesso in lei. Mara Maionchi l’ha accostata alla star internazionale Anastacia, la quale, proprio ad X Factor, ne ha apprezzato le doti artistiche.

