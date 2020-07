Ornella Muti: “Io infedele una volta e vi spiego con chi”

Un ‘segreto di Pulcinella’ come si suol dire: nessuno proferiva parola sull’argomento anche se tutti ne erano a conoscenza del tradimento di Ornella Muti

Sono stati colleghi e hanno recitato insieme in due film, sul set di una delle due pellicole è nata la ‘simpatia’ tra i due. Parliamo di Ornella Muti e Adriano Celentano sulle scene di ‘Innamorato pazzo’. Insieme hanno recitato anche in ‘Il bisbetico domato’ e non solo nella finzione sono stati amanti: i due attori hanno infatti tradito i loro rispettivi partner, con un’avventura nata appunto mentre giravano il film del 1981 dei registi Pipolo (pseudonimo di Giuseppe Moccia) e Franco Castellano. La storia è quella di una principessa, Cristina – interpretata da Ornella Muti – arrivata a Roma per accompagnare il padre e Barnaba Cecchini – interpretato da Adriano Celentano -, autista di autobus. I due si incontrano quando la principessa annoiata dalla sua vita che deve seguire i protocolli ufficiali, decide di esplorare la città capitolina imbattendosi in Barnaba. Da lì nasce la storia d’amore tra “il plebeo” e la principessa e la Muti e Celentano non si sono fermati al set cinematografico.

Ornella Muti racconta del flirt con Adriano Celentano