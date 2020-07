Sabrina Salerno non da tregua ai follower: il costume è da chiusura Instagram – FOTO

Sabrina Salerno non dà tregua e pubblica una foto in costume che fa impazzire i fans e ammutolisce tutte le altre donne dello spettacolo.

Spettacolo sulla spiaggia di Portofino dove Sabrina Salerno ha mostrato la grande bellezza. Strepitosa con un bikini che trattiene a stento le forme esplosive, senza un filo di trucco, abbronzata, serena e rilassata, Sabrina Salerno al sole è una vera e propria opera d’arte e i fans non possono che apprezzare l’incredibile spettacolo offerto da Instagram.

Un bikini a triangolo, sulle tonalità del fucsia, rende l’immagine dell’artista sensuale. Nessuna volgarità, però, ma una foto estramente sensuale ed elegante per la Salerno che riesce sempre a stupire tutti con la sua bellezza e il fisico mozzafiato, esattamente identico a quello che sfoggiava diversi anni fa.

Sabrina Salerno, il bikini a triangolo esalta le forme esplosive

Sabrina Salerno è stata e continua ad essere una delle donne più belle, eleganti e raffinate del mondo dello spettacolo. A renderla ancora più bella sono la sua intelligenza e l’autoironia che le hanno permesso di entrare nel cuore sia degli uomini che delle donne. L’ultima foto in bikini, però, ha scatenato l’entusiasmo dei fans per la bellezza della Salerno che è come una sirenetta al sole.

Visualizza questo post su Instagram Jump and fly…🍀 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 16 Lug 2020 alle ore 12:03 PDT

Oltre al lato A impeccabile, anche il lato B di Sabrina è assolutamente perfetto come dimostra la foto che vedete qui in alto. Un fondoschiena perfetto così come il resto del corpo della Salerno che sembra sempre più una ragazzina. Per Sabrina, dunque, è come se il tempo non passasse mai.

