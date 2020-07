Sabrina Salerno, stavolta mostra il lato B: Il mondo si ferma – FOTO

Sabrina Salerno ha condiviso uno scatto a dir poco sexy sui social in spiaggia e con il costumino bianco con cui già ieri ha posato mostrando il Lato A: stavolta è stato il Lato B a farla da padrone

Ieri la cantante Sabrina Salerno si è mostrata in spiaggia al Negresco Beach Club di Jesolo, in riva al mare con un costume bianco molto “mini”. Oggi, con lo stesso bikini mette in bella mostra il suo Lato B che non ha nulla da invidiare alle ventenni, non solo per quanto riguarda il suo didietro ma anche per il fisico tonico: è proprio il caso di dire, 52 anni e non sentirli! Le sessioni di workout e i duri allenamenti sono serviti e servono tantissimo alla Salerno. I suoi esercizi spesso sono apparsi condivisi dalla showgirl nella stories di Instagram, testimoni dell’intenso lavoro per mantenere una forma invidiabile da qualsiasi donna anche più giovane di lei.

La foto super sexy di Sabrina Salerno