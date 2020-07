Snobbato Fabrizio Frizzi dalla Rai, Carlotta Mantovan fuori

La Rai ha deciso di escludere il programma della moglie del compianto Fabrizio Frizzi Carlotta Mantovan sostituendolo con ‘Elisir’: la reazione del pubblico è stata immediata.

Fabrizio Frizzi è stato uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Il romano ebbe un’ischemia cerebrale nel novembre del 2017 e non si è più ripreso pienamente: dopo 5 mesi – precisamente a marzo – è deceduto a causa di una emorragia cerebrale. Frizzi si è legato sentimentalmente a Carlotta Mantovan nel 2002: i due si conobbero durante la 62esima edizione di Miss Italia (la sua futura moglie si piazzò al secondo posto). La moglie dello storico conduttore, dal 2018, lavora in Rai conducendo con Pier Luigi Spada e Michele Mirabella ‘Tutto in salute’. La Rai, per quest’anno, ha deciso tuttavia di sostituire il programma: la novità non è sicuramente passata inosservata dai fan dell’ex modella e di Fabrizio.

