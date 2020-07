Sonia Bruganelli con un VIDEO scatena un sacco di critiche e commenti

La modella, imprenditrice Sonia Bruganelli, moglie del conduttore televisivo Paolo Bonolis serve un piatto prelibato agli haters con un video-scandalo

La nuova star del web, Sonia Bruganelli, moglie del più comico rappresentante tra i conduttori, Paolo Bonolis ha generato un’ondata di critiche dopo l’ultima apparizione video sul suo profilo Instagram.

La 46enne di origine romana ha subito colpito il cuore dell’ex conduttore di Avanti un Altro e Ciao Darwin, per alcune ore apparso in vetta ai sondaggi per la presentazione del prossimo Sanremo. Dalla loro relazione nascono tre stupendi figli, ma Sonia non è conosciuta solo per la famosa figura di Vip che avvolge Paolo Bonolis.

La nuova web influncer della tv ha coltivato la passione di imprenditrice dopo il conseguimento della recente laurea in Scienze della Comunicazione. Oggi Sonia Bruganelli è una testimonial di brand pubblicitari di alta fama industriale. Lo è stata anche durante le riprese di Avanti un Altro, condotto in prima linea dal simpatico marito.

Ora Sonia si gode le vacanze sotto il cielo di Formentera, la meta turistica d’eccellenza per le belle spiagge e la grande movida.

Sonia Bruganelli nel mirino degli haters giustifica l’assenza di Paolo Bonolis con la presenza di un volto misterioso

Pizzicata a scatenare le ire contro i paparazzi, Sonia Bruganelli sembra non avere via d’uscita in quel di Formentera. La meta vacanziera scelta dalla moglie e collaboratrice di Paolo Bonolis si sta rivlendo un incubo dietro l’obiettivo del suo smartphone.

Accolta in una casa famiglia di estrazione tutta tricolore cerca di distrarre il suo pubblico con le prelibatezze e le eccellenze della cucina italiana. Tra polpette e gnocchi fatti in casa Sonia si prepara a deliziare il proprio palato, sulle orme di Benedetta Parodi, ma non è stato possibile evitare la tempesta a cielo sereno, che ha difatti scatenato un’ondata di commenti negativi su un particolare ben preciso.

Al termine del video-social lanciato su Instagram, Sonia Bruganelli ingrandisce il primo piano su un uomo misterioso, con il quale sembra condividere più di un semplice affiatamento.

Nei secondi finali la nostra protagonista risponde con un netto “Si” alla domanda “Tu e Paolo sempre separati in vacanza?” alimentando le critiche degli haters.

