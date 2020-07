Taylor Mega a Forte dei Marmi, il costume in spiaggia da censura – Foto

Taylor Mega è un vero spettacolo a Forte dei marmi: la foto in costume total black è da censura. Boom di like e commenti di fuoco per l’influencer.

La bollente estate di Taylor Mega continua a Forte dei Marmi. La bellissima influencer da lunghi capelli biondi si è lasciata immortalare sulla spiaggia della famosa località di mare indossando un micro bikini nero sul quale ha scelto d’indossare un copricostume trasparente che rende l’outfit ancora più sensuale. Oltre alla bellezza del viso, però, ad attirare le attenzioni dei fans è soprattutto il fisico della Mega.

Addominali visibilissimi, gambe snelle e sode e muscoli sul decolletè che rendono il tutto ancora più sensuale. Una foto che ha portato a casa quasi 150mila like e migliaia di commenti dei fans tra i quali ci sono quelli che esaltano la sua bellezza e altri che, invece, la trovano troppo magra.

