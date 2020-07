Wanda Nara, una foto al giorno. Un sussulto sulla sedia per i suoi numerosi follower. Questa seria il suo sguardo ammiccante ha fatto subito il pieno di commenti.

Visualizza questo post su Instagram 🏟 aquí 🙏🏻 PSG💪🏻 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 17 Lug 2020 alle ore 1:14 PDT

Wanda Nara questa sera a Parigi per vedere il suo Mauro Icardi. Sempre bella Wanda Nara che delizia i suoi tanti seguaci con numerosi scatti a volte al limite della censura. Come quello che ha postato nella serata di ieri , vestita con addosso solo un body molto piccante che è veramente bollente nel vero senso della parola e che vi mostriamo in basso.

Wanda Nara, il Body da infarto che ha fatto il pieno di like