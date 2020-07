Wanda Nara divano e il nulla addosso. Il seno straripa – Foto

Wanda Nara esagerata nel dare la buonanotte su Instagram. Lingerie nera quasi invisibile e un lato A incontenibile

Una buonanotte da infarto quella augurata da Wanda Nara nel suo ultimo post su Instagram. Il social dell’immagine e il web intero si bloccano di fonte alle sue foto, tra post e stories. Davvero bollente è la moglie di Mauro Icardi che si appresta ad andare a letto con una lingerie da capogiro.

Body nero molto sexy che contiene a fatica le grazie della showgirl. Il suo lato A praticamente è incontenibile, straborda da quel piccolo body che non riesce a coprire quasi nulla. Il seno è in bella vista, a favore di camera e non resta quasi nulla all’immaginazione. Inoltre, da buona specialista della comunicazione sul web, l’agente dell’ex attaccante dell’Inter tiene un braccio proprio sotto al seno quasi a schiacciarlo ed alzarlo in favore della camera.

Fan in delirio e tutto Instagram trema per uno scatto che in pochissime ore ha superato i 250 mila like e una valanga di commenti di chi resta impietrito di fronte a cotanta sensualità.

Un’ulteriore conferma del fatto che l’estate di Wanda Nara è davvero bollente. La modella non si ferma con i suoi scatti provocanti e continua a mandare letteralmente il web in tilt.

