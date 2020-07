WhatsApp, come attivare tema scuro Dark Mode su iPhone Android e Web

Il tema scuro Dark Mode è disponibile su tutte le versioni di WhatsApp, cioè per iPhone, Android o Web: vediamo come attivare questa modalità

Dopo le versioni per iPhone e smartphone Android, il tema scuro, detto anche Dark Mode, di WhatsApp è sbarcato anche su Web. Era lo scorso marzo quando questa modalità sbarcò sull’app per smartphone. Ora, a inizio luglio, è stato il turno di WhatsApp Web. Nei precedenti mesi, gli sviluppatori della famosa applicazione di messaggistica istantanea hanno effettuato dei test sui colori per scegliere quelli più adatti a questa particolare variante, ora a disposizione per tutti. Vediamo quindi come attivare il tema scuro Dark Mode su WhatsApp.

Sarà sufficiente entrare nelle impostazioni dell’app e quindi nella sezione dedicata. Quel che non sempre risulta semplice è scoprire dove si trovi la suddetta sezione. Per quanto riguarda la versione per iPhone, basterà entrare nelle Impostazioni generali del dispositivo, cliccare su Schermo e Luminosità e quindi scegliere Scuro. In questa maniera la modalità notte verrà applicata su ogni app del telefono supportata.

