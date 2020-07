Ylenia Carrisi non vuole tornare, tutta colpa di Romina

Una nuova rivelazione choc su Ylenia Carrisi arriva dalla tv spagnola che parla del perché la figlia di Albano non vuole tornare dai genitori. Romina è furiosa

Si parla ancora, dopo anni, di Ylenia Carrisi, la figlia di Al bano e Romina Power scomparsa in America. Nonostante i ripetuti appelli da parte dei genitori di dire basta alla speculazione che da anni va avanti sulla loro figlia, sono molte le trasmissioni che continuano ad occuparsi di Ylenia.

È soprattutto la televisione spagnola che negli ultimi tempi sta portando alla ribalta tantissime notizie, molte poi smentite, alcune mai verificate. E proprio con l’emittente ispanica la mamma di Ylenia, Romina Power ha veramente sbottato rispetto ad una delle ultime rivelazioni date.

Una Romina al vetriolo, più furiosa che mai in merito alle rivelazioni fatte che riguarderebbero i motivi per i quali sua figlia non vorrebbe tornare. Sarebbe proprio lei infatti il motivo per il quale Ylenia non vorrebbe tornare a casa. Secondo quanto raccontato da Jimmy Gimenez Arnau la figlia dei due cantanti sarebbe sparita per allontanarsi proprio da sua madre. Lo stesso uomo avrebbe detto che la giovane amava più il padre della madre, non intelligente quanto il cantante di Cellino San Marco.

Ylenia Carrisi, Romina Power furiosa per le ultime rivelazioni

“Tre ore di inesattezze e di raccapriccianti ipotesi”. È così che Romina Power sbotta contro la televisione spagnola in merito alle ultime rivelazioni date sulla scomparsa della figlia Ylenia che la vedono come la principale “colpevole” del suo allontanamento.

Romina ce l’ha contro la trasmissione “Lazos de Sangre” che ha dedicato un’intera puntata alla famiglia Power-Carrisi e nella quale si è parlato proprio della figlia dei due cantanti.

Romina che ha fatto stilare un comunicato stampa per commentare l’accaduto si definisce “fortemente provata” da quello che è stato mandato in onda. “Sono sgomenta – il suo commento – quante persone hanno parlato di me, di Albano e di mia figlia Ylenia senza conoscere i dettagli, avanzando illazioni e fornendo dati errati” tuona senza remore.

E poi ancora, incalza, specificando che nessuno della trasmissione l’ha contattata per darle l’opportunità di parlare e “conoscere la mia verità”. Non ha freni Romina che veramente molto arrabbiata parla di una speculazione sulla figlia, ancora fatta in tv, ma “questa volta ha toccato il fondo”. Ecco perché chiede che termini una volta per tutte.

“Non sono ancora morta. Avrebbero potuto incontrarmi per intervistare anche me. Quando terminerà questo martirio?”. Ed è così che lascia tutto in mano ai legali.

