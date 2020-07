Al bano, l’attacco a Romina Power: in arrivo clamorosa decisione

Al bano e Romina sulla cresta del gossip per via di un’indiscrezione che circola e manda tutti i fan in subbuglio. La Power rimpiazzata

La Rai annuncia i nuovi palinsesti e si parla anche di Sanremo. Ed è in merito al Festival della canzone italiana che corrono le notizie e le indiscrezioni sui possibili nuovi concorrenti. Al timone sono riconfermati Amadeus e Fiorello e parte già da ora il toto nomi.

È in questo quadro che spunta il nome di Al Bano e anche quello di Romina. La storica coppia della canzone italiana ha sempre varcato il palco dell’Ariston insieme, come concorrenti e come ospiti. Lo hanno fatto anche da quando una coppia in amore non lo sono più, rimasti fianco a fianco per la musica. E l’anno scorso Amadeus li ha voluti ancora sul palco come super ospiti. Belli e affiatati come non mai i due cantanti hanno ammaliato per l’ennesima volta il pubblico dell’Ariston.

Per la nuova edizione di Sanremo si parla ancora di Al bano e Romina e la notizia che circola in questi giorni è davvero clamorosa. A lanciarla è stato il settimanale “Chi”. Un attacco da parte del cantante di Cellino San Marco alla sua ex moglie. Una decisione che lascia i fan increduli. Ma sarà proprio così?

