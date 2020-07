Alessandro Borghese, la FOTO con il fratello: sono identici

Alessandro Borghese ha pubblicato uno scatto che lo ritrae insieme al fratello: la somiglianza è incredibile.

Alessandro Borghese è un cuoco e un conduttore televisivo molto apprezzato dagli italiani. Dopo aver girato mezzo mondo e aver condotto ‘Cortesia per gli ospiti’ su Sky, il classe 1976 ha iniziato a lavorare come consulente in ambito di ristorazione. Dal 2015 conduce il suo programma dal titolo ‘Alessandro Borghese – 4 ristoranti’ e dal 2017 ha aperto il suo ristorante Alessandro Borghese – Il lusso della semplicità. Lo chef ha un grosso seguito sui social: il suo account Instagram vanta 1,8 milioni di follower. Qualche ora fa Alessandro ha condiviso uno scatto che lo ritrae insieme a suo fratello: la somiglianza tra i due è incredibile.

La foto di Alessandro Borghese con il fratello

Visualizza questo post su Instagram Happy Birthday Bró! 😉 Un post condiviso da Alessandro Borghese Official (@borgheseale) in data: 16 Lug 2020 alle ore 3:20 PDT



Il noto conduttore ha postato uno scatto che lo ritrae insieme a suo fratello. Borghese ne approfitta per fargli gli auguri di compleanno. I fan hanno subito notato una clamorosa somiglianza. Entrambi sono oggettivamente belli e sfoderano un fantastico sorriso. Anche gli occhi hanno lo stesso taglio e sono abbastanza simili. Lo scatto ha collezionato 46mila cuoricini. I ‘seguaci’ stanno commentando con entusiasmo: “Ma bello anche il bro”, “La genetica non mente siete fantastici tutti e due”, “Auguri, mamma..come vi somigliate”, si legge sotto al post.

Qualche giorno fa Alessandro ha colpito i fan pubblicando una fotografia particolarmente bella: il 43enne illumina il web con il suo sorriso.

