Ancora maltempo in Sicilia: scoperchiata una casa di riposo a Catania

Il maltempo continua a flagellare la Sicilia: questa volta ad essere colpita è stata la zona di Catania. Scoperchiata una casa di riposo.

La Sicilia è ormai da giorni teatro di un’intensa ondata di maltempo. Dopo il nubifragio che si è abbattuto su Palermo, sommergendo le auto, una nuova bomba d’acqua ha colpito il catanese, seguita subito dopo da una tromba d’aria di forte intensità. A rimanere particolarmente segnati sono stati soprattutto i comuni di Ramacca e Scordia. Proprio stamattina la Protezione civile della Regione aveva dato l’allerta meteo alla popolazione: un codice giallo che invita a porre “particolare attenzione”.

Maltempo in Sicilia, scoperchiata una casa di riposo

Sembrano non esserci vittime nel catanese, ma rimane vivida la paura dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo sull’isola. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno soccorso le persone bloccate nelle auto e le hanno portate in salvo. Secondo alcune ricostruzioni, diverse auto erano rimaste intrappolate nell’imponente torrente che si è creato lungo le strade della città di Scordia ed una di queste è addirittura precipitata in un fosso.

Sempre a Scordia, una tromba d’aria ha scoperchiato una casa di riposo, ma il personale della struttura è stato abbastanza veloce da mettere al riparo tutti gli anziani. Il luogo è stato poi raggiunto da Vigili del Fuoco e personale del 118 che ha provveduto a verificare lo stato di salute degli ospiti della struttura e del personale stesso. Anche in questo caso, fortunatamente, non si è registrata alcuna vittima.

