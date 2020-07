Antonella Clerici, nuovo arrivo in vista in famiglia, e il nome?

La famiglia di Antonella Clerici si allarga e lei lo annuncia sui social. Foto bellissima e commovente ma del nome non si sa nulla

Antonella Clerici allarga la sua famiglia e lo annuncia direttamente su Instagram. Lo fa con una foto molto intima e commovente che è piaciuta tanto al suo pubblico. Una foto fuori dal comune che ha destato anche la curiosità dei suoi followers che l’hanno riempita di domande.

Apprezzamenti arrivati anche da parte di alcuni dei suoi colleghi dello spettacolo come Alessandro Cattelan che scrive: “Spettacolo”. La conduttrice Rai che aspettiamo di rivedere in tv forse in dolce attesa? Nulla di tutto questo. Lei tagga il suo compagno amato compagno Vittorio Garrone nella commovente foto. Insieme in questa bellissima giornata anche sua figlia Maelle.

Il nuovo arrivato piace e anche tanto. Ma quale sarà il suo nome? Antonella che dovrebbe tornare a settembre con un nuovo programma mattutino che forse sostituire la Prova del cuoco che lei stessa aveva creato e chiuso definitivamente, non lo svela.

