Aurora Ramazzotti, la FOTO stupenda in una delle città più belle d’Italia

Aurora Ramazzotti ha pubblicato tre bellissime foto poco fa in una delle città d’Italia più belle: andiamo a scoprire di quale si tratta

Aurora Ramazzotti ha pubblicato tre scatti della città di Venezia. La perla veneta appare in tutta la sua bellezza. La prima foto mostra una gondola con tanto di gondoliere nel canale veneziano poco distante dal Ponte Rialto. Nel secondo e terzo scatto ci sono dei “dettagli veneziani”, così come scrive la Ramazzotti nella didascalia alle sue immagini. Mentre Aurora è lì a godersi Venezia senza preoccupazioni, la città risente, nonostante la sua bellezza che accoglie ogni anno turisti da tutto il mondo, della crisi post Covid-19. Gli alberghi sono per lo più vuoti sebbene i prezzi, in una città molto cara tutto l’anno, siano adesso bassi, come non lo sono mai stati per attirare più clienti. Si parla addirittura di 60 euro per un hotel 4 stelle. Per il mese di agosto ci sono poche prenotazioni, quando invece solitamente, in questo periodo si fa fatica a trovare una camera libera. Inoltre la chiusura dell’hotel St. Regis, albergo di lusso della catena Marriott, rappresenta un segnale di crisi profonda del settore.

Le foto di Aurora Ramazzotti a Venezia

Visualizza questo post su Instagram Dettagli veneziani🛶 @visitveneto Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 18 Lug 2020 alle ore 5:36 PDT

Ad Aurora Ramazzotti sembra non importare però un granché questo aspetto della crisi che attraversa Venezia e soprattutto il settore alberghiero e sta facendo la turista per i canali e le calli della ‘Serenissima’ .

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è sempre più seguita sui social con i suoi quasi 2 milioni di seguaci su Instagram.