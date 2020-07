Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli in dolce attesa

Cicogna in arrivo a Ballando con le Stelle. La ballerina Alessandra Tripoli rivela: “Ogni test negativo un colpo al cuore”

Sembrava impossibile, invece la cicogna è arrivata. E’ ufficiale Alessandra Tripoli, la ballerina di Ballando con le Stelle è finalmente in dolce attesa. Ad annunciarlo è stata proprio lei con un post su Instagram in cui ha scritto: “Il mio cuore non batte più da solo, c’è anche il tuo…Pensavo di sapere cosa significasse l’amore, ma mi hai insegnato che è molto di più. – afferma – Credevo di avere tutto, ma non avevo niente senza si te. Il corpo che prima mi apparteneva adesso è tuo, ogni gesto ogni respiro è per te”.

Alessandra Tripoli incinta, Ballando con le Stelle senza di lei