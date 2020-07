Barbara D’Urso, lato A in evidenza e canotta che scende – FOTO

Sguardo intenso e ricchezza vintage per la conduttrice Barbara D’Urso, in canotta da sera illumina la notte d’immenso

Sempre più chiacchierata e in preda ai commenti e alle critiche negative, la nostra Barbara D’Urso che guarda e passa tra uno scatto imporvviso e l’altro, condiviso tra i seguaci di Instagram.

La conduttrice più chiacchierata del mondo Mediaset viene presa spesso di mira dai tastieristi del web, che non le mandano a dire sulle sue apparizioni fuori luogo, considerata la non più tenera età della 63enne di origini napoletane.

L’età anagrafica non si sposa perfettamente con il suo fisico da ragazzina in piena maturità, eppure Barbara D’Urso sembra ancora molto giovane sotto l’aspetto puro e sensibile del suo animo. Le foto in bikini sono una dimostrazione del modo di vedere la realtà per una Barbara ammodernata e mondana in tutti gli aspetti della sua vita.

Continuano dunque a fioccare le foto su Instagram dell’ex presentarice del Grande Fratello, ancora una volta sorprendente e famelica di fronte allo specchio dei social network.

Barbara D’Urso in versione notturna mette in “imbarazzo” la sua sconfinata platea

Sempre sul pezzo la nostra Barbara D’Urso, sempre in pieno ritmo social per mostrare a tutti la sua cordialità e giovinezza d’animo ed esteriore.

Barbara D’Urso augura a tutti un “Buon Venerdì sera” nell’ultimo imperioso e strabiliante scatto notturno, dove la presentatrice del Gossip nazionale mostra al suo pubblico il primo piano di un lato A invidiabile.

Ornamentale e vintage la nostra Barbara, in canotta nera da notte, quasi scoppiettante a causa di quelle forme dinamiche e rigonfiate alla massima potenza, che generano un intervallo di critiche e apprezzamenti tra i suoi 2,7 milioni di followers di Instagram.

“Bella anche a 63 anni 🇮🇹👏 femminilità 💯; Ma basta ritocchi con stò telefono.sembri di plastica.so perfettamente che a tè non te ne frega niente dei commenti.ma almeno guardati con sto viso irreale; Il trucco fa miracoli; Maaa che bel trucco,complimenti mi piacerebbe saperlo truccare così 😘; Buon venerdì sera a te Barbara come sei bella che bel viso e che bel seno complimenti mi rispondi al commento sono un tuo fans❤️”.

