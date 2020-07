Belen Rodriguez, selfie allo specchio non è per deboli di cuore – FOTO

Belen Rodriguez, attivissima come sempre sui social network, pubblica delle Instagram stories da capogiro ma riserva una sorpresa

Belen Rodriguez: il suo fascino e la bellezza non sono mai state in discussione. L’incanto del suo corpo sinuoso e la sensualità del viso sono così vividi da bucare lo schermo. Non serve ammirarla dal vivo. Anche gli schermi asettici di uno smartphone o di un pc ne rivelano la perfezione.

La showgirl argentina ne è certamente consapevole. Per questo motivo fa ampio utilizzo dei social network, soprattutto di Instagram, pubblicando giornalmente foto mozzafiato per il piacere dei suoi quasi 10 milioni di seguaci.

Visualizza questo post su Instagram 𝐌𝐞 𝐟𝐮𝐢 🌊 @mefuireal Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 11 Lug 2020 alle ore 3:01 PDT

Saranno archiviati i suoi problemi di cuore con l'(ex) marito Stefano De Martino? Non è dato saperlo. Dopo la smentita da parte di tutte le persone coinvolte nel rumor che voleva il ballerino partenopeo fare coppia fissa con la conduttrice Alessia Marcuzzi, adesso vengono attribuiti alla coppia nuovi partner ogni giorno.

Belen si starebbe consolando tra le braccia di Gianmaria Antinolfi, imprenditore nel settore della moda.

Leggi anche >>> CECILIA RODRIGUEZ, IL LATO B IN BARCA È UN PIACERE ESTREMO VEDERLO – FOTO

Belen Rodriguez, le vacanze ad Ibiza con un uomo speciale