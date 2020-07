Caos in Rai, Maria De Filippi e la beffa per Milly Carlucci

Bufera sul web: Maria De Filippi “ruba” il posto a Milly Carlucci sulle reti Rai dopo l’assegnazione dei nuovi palinsesti per il prossimo anno accademico

La recente presentazione dei palinsesti Rai è tra le più sorprendenti degli ultimi anni tra allontanamenti e ridimensionamenti, con anche all’attivo la sorpresa di avere Maria De Filippi per una sera.

La presentazione dei palinsesti Rai per il 2020/2021 ha creato molti nervosismi, in primis per la presenza di Maria De Filippi. Michele Anzaldi segretario della Commissione di Vigilanza Rai ha fatto sapere: “Per la giornata contro la violenza sulle donne, Rai 1 decide di umiliare le donne Rai. Lo speciale lo condurrà Maria De Filippi, simbolo della concorrenza”.

Il progetto che vede la partecipazione della De Filippi era già stato avanzato a gennaio 2019 e successivamente accantonato. A distanza di un anno Stefano Coletta direttore Rai ha riesumato i disegni del programma e lo ha approvato: si tratta de “Il treno delle Donne” che, nel progetto originale, vedeva la co-conduzione di Milly Carlucci e Maria De Filippi mentre in quello definitivo Milly è stata eliminata.

La serata andrà in onda il 25 novembre, per celebrare la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Durante la presentazione dei palinsesti è stata così presentata: “Condotta da un trio prestigioso di donne afferenti al mondo della tv, della musica e del cinema” e le donne in questione sono oltre a Maria De Filippi anche Fiorella Mannoia e da Sabrina Ferilli.

Ventura Cuccarini Isoardi destino comune a Milly Carlucci

Questa non è l’unica polemica generata dai palinsesti, sono state messe in disparte anche Simona Ventura, Elisa Isoardi e Lorella Cuccarini.

Elisa Isoardi è stata spodestata da “La Prova del Cuoco” con suo grande rammarico, per la conduttrice dovrebbe arrivare la conduzione di “Check Up”, programma chiuso nel 2002.

Simona Ventura non condurrà più invece “The Voice”, che nel nuovo format “The Voice Over” sarà presentato da Antonella Clerici. Fuori da “La vita in diretta” Lorella Cuccarini che prenderà invece il timone de “Lo Zecchino D’Oro”.