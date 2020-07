Ma che show inatteso Caterina Balivo in costume. Lei non è più una ragazzina, eppure in tenuta da mare è come se lo fosse. Fisico invidiabile e solito sorriso.

Archiviate le fatiche in Rai con ‘Vieni da Me’, Caterina Balivo in costume pensa a godersi il sole ed il mare dell’estate. In vacanza con marito e figli, la 40enne conduttrice televisiva napoletana sfoggia un fisico sorprendente, sia per età che per le due gravidanze affrontate in passato.

Non è più giovanissima e la prima a saperlo, e tante volte a fare della sana autoironia sul proprio aspetto, è lei per prima. Ma in costume da bagno la Balivo è decisamente uno spettacolo che ha del sontuoso. Bella, con la pelle liscia e lucida ed un corpo tonico e snello, Caterina appare più desiderabile che mai. E gli ultimi scatti social che la vedono protagonista non fanno che confermare tutto ciò.

Caterina Balivo costume, il più grande spettacolo dell’estate