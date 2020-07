Chiara Carcano, dalla radio a un lato B davvero da impazzire – FOTO

Chiara Carcano ha condiviso uno scatto incredibile su Instagram: la conduttrice continua ad illuminare il web.

Chiara Carcano è una conduttrice radiofonica molto apprezzata dagli italiani. La nativa di Giussano è seguitissima sui social: il suo account Instagram vanta ben 417mila follower. La classe 1991 ha iniziato la carriera prendendo parte come stagista al Grand Hotel Chiambretti. Dopo alcune brevi esperienze, Chiara è stata scelta come inviata di ‘C’è posta per te’ e come conduttrice per il programma radiofonico ‘Così fan tutte a 105’ per Radio 105. La Carcano, poco fa, ha condiviso una bellissima fotografia in rete.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Floriana Messina, il seno più prorompente del web: spettacolo – FOTO