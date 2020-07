Cristina Buccino alza la gonna ma non si accorge che si vede tutto – FOTO

Cristina Buccino è un fiume che trabocca di passione: scatto a “luci rosse” per l’attrice che dimentica di tenere a bada alcuni particolari

Immensa e travolgente bellezza è il mix giusto per descrivere l’attrice hot più desiderata dal web per le conoscenze applicate nel mondo dello spettacolo. Parliamo di Cristina Buccino e della sua splendida carriera di modella una volta accantonati gli studi liceali.

Oggi Cristina è una vera e scoppiettante influencer del web, che ha dimostrato di attirare a sè tanti uomini famosi del grande schermo e delle maggiori piazze di spicco. Dal presunto flirt con Andrea Iannone, passando per Cristiano Ronaldo, Claudio D’Alessio, figlio del noto cantante napoletano e Aleksander Kolarov.

Scoop mediatici di stile, prontamente smentiti dalla 35enne calabrese di Castrovillari, che tra le riservatezze della sua vita privata, oggi sembra concentrarsi e dedicarsi completamente al suo fascino mozzafiato e al suo incantevole aspetto fisico.

Cristina Buccino su salotto di casa, scopre tutti i lati di piacere

L’attrice modello di bellezza perentoria, Cristina Buccino straborda di felicità davanti allo specchio di Instagram. La 35enne di origini calabresi ha posato in passato per cataloghi e album pubblicitari costruendo la sua meravigliosa immagine in piena fase di ovazione del suo pubblico.

Nella sua ultima uscita sui social network, Crisitna Buccino si lascia andare in un “Le persone senza passione…non hanno sapore”. Parole accattivanti che lasciano navigare verso orizzonti illimitati la fantasia dei suoi 2,5 milioni di followers di Instagram.

Cristina è un fiume in piena, stesa con posa osè sul divano di casa, con quel vestitino rosa in fase di svestizione che mette in mostra un dècollète dinamico e fiabesco. I sogni per i fan, però non finiscono qui.

Cristina ritira le gambe verso la vita e lascia intravedere in maniera distratta il lato più hot del suo invidiabile aspetto fisico, proprio lì dove non batte il sole d’estate.

