Elena Morali, una minigonna perdifiato e gambe da sballo – FOTO

Struggente e incontrollabile Elena Morali, nel mirino dell’ex marito condivide scatti di gioia con il suo attuale compagno

Piatto forte del giorno con Elena Morali a prendere i fan alla sprovvista e condurli per mano sull’Olimpo della bellezza verace. Scatto travolgente per lei, che attraversa un momento molto felice della sua “scombinata” vita.

Il rapporto d’amore di 4 mesi a questa parte con Luigi Favoloso si è trasformato in un piano di nozze mozzafiato. La passione incontrollata di Elena Morali, tra le star più appariscenti del web è oggetto di vendetta nei confronti dell’ex Daniele Di Lorenzo.

Mentre Elena celebra tra le meraviglie di Zanzibar, in Tanzania, il grande passo con il suo attuale compagno, l’ex con il dente avvelenato non perde occasione per scardinare il suo grande momento di gioia, attraverso “sms” che già potrebbero scuotere in negativo la nuova vita della web influencer: “Il mio piano, l’ultima puntata è lasciare Luigi in diretta” – con chiaro riferimento al programma Live – Non è la D’Urso, dove la giovane star del web è spesso e volentieri ospite.

Elena Morali, scatto riscatto nel pieno centro di Milano

Struggente, dinamica e iperattiva la nostra Elena Morali, tornata in splendida forma in Italia dopo le lusinghiere vacanze di nozze, trascorse in compagnia del nuovo marito, Luigi Favoloso tra le meraviglie naturali della Tanzania.

Elena Morali non ha paura della concorrenza ed è pronta ad entrare in azione e vendicare le maledicenze dell’ex Di Lorenzo sul proprio conto. La showgirl inizia subito a fare sul serio con uno scatto da catwoman di Instagram.

“Dalle immense spiagge Zanzibarine, alla maestosità di questa Milano che di notte si riempe di colori magici✨” – così Elena Morali conquista i suoi 1,2 milioni di followers, con in vista una minigonna nera perdifiato e due gambe colorite al massimo dell’abbronzatura, stupende e invidiabili.

“Che stupenda !!! Bellissima!!; Che spettacolo questa foto ❤️; Meraviglia delle meraviglie; Sempre più fica; Illegale🔥🔥🔥🔥🔥🔥👍👍👍👍👍👍; Un capolavoro di bellezza infinita; Irresistibile; Waooooooo che gnocca👏👏👏🙌🙌😂😍🔥”.

