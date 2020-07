Eva Henger , l’estate per lei e i suoi follower è calda, anzi caldissima. Uno spettacolo vietato ai minori tutte le sere con le sue foto che deliziano tutti i palati.

Dopo l’addio al mondo dei film a luci rosse Eva Henger non disdegna di far comunque apprezzare le sue forme ai suoi fan , ovviamente in un modo diverso, più casto. Un modo per far sognare chi ha sempre amato la sua bellezza che a volte sembra non aver eguali con nessuno. E’ in forma Eva e il suo fisico lo dimostra in pieno . Tanta palestra e una vita sana. Lei come Mercedz sua figlia, due fisici perfetti.

La gioia di un abbraccio è la carezza più bella che la vita possa donarci