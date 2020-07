Un incendio è divampato sabato mattina nella cattedrale di Nantes in Francia: la notizia è stata data dai vigili del fuoco

L’allarme lanciato dai vigili del fuoco locale è partito alle 7.44 di questa mattina per l’incendio nella cattedrale di Nantes. Gli organi della chiesa potrebbero essere stati danneggiati dalle fiamme. Ma dopo poco sempre i vigili del fuoco hanno reso nota la notizia che l’incendio è stato circoscritto. La cattedrale di San Pietro e Paolo è in pieno stile gotico. Al momento non sono note le cause dell’incendio. E in Francia non è il primo incendio degli ultimi anni. Molti francesi e non hanno ricordato quanto successo a Parigi, nella più nota cattedrale della Francia, Notre Dame, che è stata deformata a seguito delle fiamme divampatesi il 15 aprile del 2019. Attualmente sono ancora in corso i lavori di ricostruzione di Notre Dame che erano stati sospesi per l’emergenza sanitaria del Covid-19.

L’incendio di Nantes come quello della cattedrale di Notre Dame de Paris

Le cause dell’incendio di Notre Dame a Parigi sono ancora sconosciute: si pensa però a un cortocircuito elettrico o a un mozzicone di una sigaretta che all’epoca fu spento male e lasciato per terra a bruciare. L’incendio si divampò nel sottotetto della cattedrale della capitale della Francia.

Non è stato il primo incendio verificatosi nella cattedrale di Nantes: anche il 28 gennaio 1972 ce ne fu uno. I tetti fatti in ardesia e tutta la struttura presero fuoco e tutti gli abitanti di Nantes corsero nelle vicinanze per assistere allo spettacolo dell’orrore, increduli.