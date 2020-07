Giorgia Rossi, la foto in primo piano e le sue forme in risalto, Diletta risponderà? – FOTO

Il sorriso più bello tra le tante giornaliste sportive che affollano la televisione di casa nostra ce l’ha lei, Giorgia Rossi

Mai volgare o troppo eccessiva, Giorgia Rossi si sta facendo apprezzare sempre di più per questo suo aspetto da brava ragazza. 33 anni, romana e alla conduzione di Pressing Serie A, in onda ad ogni fine turno in seconda serata. Trapiantata a Milano da tempo per motivi di lavoro, è uno dei volti di punta della redazione di Sport Mediaset. E lì ha anche trovato l’amore, dal momento che ormai già da parecchio tempo fa coppia fissa con il collega Alessio Conti.

L’abbiamo seguita e ammirata alla conduzione di Mondiali di Russia 2018 su Canale 5. Causa Covid non abbiamo potuto seguirla durante questa estate 2020 poiché i campionati Europei sono stati rimandati ma l’abbiamo ritrovata più forte che mai al timone di Pressing per la ripresa del campionato di Serie A.

Giorgia Rossi e la sua “sfida vinta” su Instagram