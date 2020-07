Molti test psicologici puntano il loro principio d’essere sulle illusioni ottiche. Che spesso ci fanno vedere quello che non è. Ed anche stavolta è così.

Le illusioni ottiche sono spesso utilizzate in ambito cognitivo per cercare di capire come funziona la mente umana. Ed in che modo il nostro cervello elabora le immagini raccolte visivamente. Questo test per l’appunto funziona proprio sulle illusioni ottiche, che a loro volta possono essere di diverso tipo. Esse si manifestano quando crediamo o pensiamo di vedere qualcosa che non c’è. Oppure una particolare situazione ci convince a notare o meno quello che effettivamente esiste.

Illusioni ottiche, cosa vedete in questa figura?

Voi cosa vedete per prima? Molti tenderanno a rispondere “la sagoma di una donna svestita”. Vero, è assai facile propendere per questa risposta. E se avviene vuol dire che siete degli individui che badano al sodo in tutti gli aspetti della loro vita. La concretezza ed i risultati sono ciò che contano per voi. E caratterialmente non siete certo dei dolci o dei sentimentali. Tutt’altro. Puntate a detenere il comando, sia al lavoro che nella vita sentimentale.

È l’esatto contrario nel caso in cui vediate due sagome di figure stilizzate che eseguono una danza. In tale eventualità esaltate la gioia di vivere, l’affetto, il piacere, anche il volere essere naif e bambini pure se siete ormai adulti. Vi godete ogni bel momento con gli amici e difficilmente sentite di essere a vostro agio quando vi trovate da soli.

