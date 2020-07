Itziar Ituño: ispettore Murillo de “La Casa di Carta” ha un sorriso pazzesco – FOTO

Itziar Ituño, la celeberrima ispettrice Raquel Murillo de “La Casa di Carta”, continua a far innamorare i suoi fan per il suo sorriso

Itziar Ituño la conosciamo tutti come l’ispettrice Raquel Murillo della serie Netflix “La Casa di Carta”, poi diventata Lisbona nella terza serie a fianco della banda del professore. Ma la 46enne basca non è alla sua prima esperienza in tv, infatti l’attrice in passato ha recitato nella soap opera basca “Goenkale“, nel film “Loreak” nel 2014 anche se ha debuttato in televisione nel 1997 con il film “Goodbye Olentzero, Goodbye“.

Pochi lo sanno ma Itziar Ituño, oltre ad essere un’attrice, è anche una nota cantante, fa infatti parte di tre band: INGOT, Dangiliske e EZ3.

Itziar Ituño è stata anche una delle prime attrici spagnole a contrarre il Covid e l’aveva annunciato su Instagram lo scorso 18 marzo. “Il mio è un caso lieve e sto bene. Ma non prendetelo alla leggera“, aveva scritto l’attrice. Dopo un mese di convalescenza (durante il quale è uscita anche la Parte 4 de La casa di carta su Netflix), Itziar, ora guarita, ha voluto parlare più volte della sua esperienza con la malattia: “Ho passato un brutto momento e il mio compagno ha trascorso 8 giorni in ospedale. Non è solo un’influenza, dà sintomi molto rari, ti fa sentire cose strane“.

Sorriso smagliante per Itziar Ituño su Instagram