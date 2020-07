Justine Mattera sotto la doccia : visione vietata ai minori, piccante – FOTO

Justine Mattera si mostra bellissima in una carrellata di scatti su Instagram. La showgirl si sta godendo le sue meravigliose vacanze in Puglia

La stupenda showgirl Justine Mattera di sicuro non deve temere lo scorrere del tempo che passa. Nonostante abbia da poco compiuto 49 anni, appare in splendida forma, una ragazzina. Corpo tonico e sinuoso, viso dolce e sorridente.

I suoi tratti così particolari, così somiglianti alla mai dimenticata star di Hollywood Marylin Monroe, l’hanno fatta conoscere al pubblico portandola alla ribalta ormai 20 anni fa.

Nata negli Stati Uniti ma cresciuta con l’Italia nel cuore, raggiunge il bel Paese da giovanissima proprio per studiare letteratura italiana. Fu scoperta durante una vacanza studio a Firenze. Joe T. Vannelli, produttore musicale, le fa incidere un primo singolo. E’ l’incontro con Paolo Limiti però che le cambia la vita. Il conduttore, autore e produttore televisivo s’innamora perdutamente di lei, sia dal lato artistico che da quello personale. La sceglie per affiancarlo durante la trasmissione pomeridiana Ci vediamo in TV, dal 1996 al 2003.

Il loro legame affettivo e sentimentale era talmente forte che si sposarono nel 2000 per poi separarsi nel 2002, anche se i loro rapporti rimasero sempre affettuosi.

Adesso Justine è mamma felice di Vivienne e Vincent, nati dal matrimonio con Fabrizio Cassata.

Justine Mattera, super hot su Instagram